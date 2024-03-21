بامفيلوفا: الخصوم فشلوا في اختراق نظام المراقبة بالفيديو خلال الانتخابات الرئاسية الروسية

أكدت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، أن "الخصوم الأجانب لم يتمكنوا من اختراق نظام الفيديو للمراقبة خلال الانتخابات الرئاسية الروسية".

وقالت خلال جلسة لجنة الانتخابات المركزية: "تم تنفيذ مراقبة شاملة مدنية وسياسية، للانتخابات الرئاسية بواسطة استخدام نظام المراقبة بالفيديو على نطاق واسع. وفشلت كل محاولات المرتزقة من الكوادر عديمة الضمير المناهضة لروسيا لاختراق هذا النظام وتعطيله. سنقوم لاحقا بكشف كل الذين قاموا بذلك، وسنظهر ما فعلوه إلى جانب كل المحاولات واسعة النطاق لتشويه سمعة الانتخابات".

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من جانبها أفادت الهيئة الفيدرالية الروسية المشرفة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام "روسكومنادزور"، بأنه تم خلال الانتخابات الرئاسية الروسية، حذف 485 قناة على تطبيق "تيلغرام"، كانت تعمل لتخويف السكان من خلال تزييف واسع النطاق ونشر معلومات كاذبة عن الهجمات الإرهابية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بحذف أو حجب أكثر من 12800 مادة تهدف إلى تعطيل الانتخابات، وتحتوي على دعوات لأنشطة متطرفة وإرهابية، ومعلومات كاذبة تتعلق بالانتخابات وبالعملية العسكرية الخاصة، وإهانة رئيس الدولة، بالإضافة إلى مواقع وحسابات وهمية خاصة بلجنة الانتخابات المركزية واللجان الانتخابية للكيانات الفيدرالية الروسية. وتم تحديد 103 مواد إعلامية مخالفة للتشريعات الانتخابية.

جرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس. وبعد معالجة 100% من البروتوكولات، حصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة 77.44%، مسجلة رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديث.

ووفقا لرئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا، شارك في التصويت 87113127 ناخبا.

المصدر: نوفوستي