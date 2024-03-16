أنطونوف: تصريحات بايدن المرفوضة عن بوتين دليل على سعي واشنطن لدفن العلاقات مع روسيا

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة المسيئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "دليل على السعي إلى دفن العلاقات الثنائية".

وجاء في تعليق، نشره أنطونوف على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أن "الخطوة المرفوضة الجديدة تنسجم مع نهج واشنطن المعادي لروسيا، وهي لم تتخل عن سعيها لدفن العلاقات الثنائية وإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

وتابع: "واضح أن هناك عجزا ناجما عن نتائج ضعيفة للسياسة الخارجية للإدارة التي تمنى بهزيمة بعد أخرى".

إقرأ المزيد

واعتبر السفير أن واشنطن "تسعى لإفساد العيد، حيث يحدد شعب روسيا المتعدد القوميات مستقبله في انتخابات الرئيس".

ويأتي ذلك تعليقا على تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصف الرئيس بوتين بأنه "مجرم"، ودعا الكونغرس لإقرار التشريع حول المساعدات لأوكرانيا من "التصدي له".

المصدر: نوفوستي