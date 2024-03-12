إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك الروسية

أعلنت سلطات مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة.

وكتب حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت في حسابه على "تلغرام"، فجر الثلاثاء، أنه "يتم التأكد من الآثار على الأرض" عقب إسقاط الطائرة المسيرة فوق منطقة فاتيج في المقاطعة.

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ودعا الحاكم السكان لعدم الاقتراب من حطام الطائرة المسيرة في حال العثور عليها.

وقبل ذلك تم الإعلان عن خطر القصف الصاروخي في مقاطعة كورسك. وأصدر ستاروفويت إنذارا للسكان بهذا الشأن.

وفي وقت سابق تعرضت بلدة غونتشاروفكا في مقاطعة كورسك للقصف الأوكراني صباح الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة إمرأة.

المصدر: RT