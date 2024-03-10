150 ألف شخص في مسيرة في غروزني بمناسبة الانتخابات الرئاسية في روسيا  

شهدت مدينة غروزني مسيرة جماهيرية ضخمة بمناسبة الانتخابات الرئاسية في روسيا، وذلك بمبادرة من النائبة الأولى لرئيس إدارة رئيس وحكومة الشيشان خديجة قديروفا.

وأكدت سلطات جمهورية الشيشان، أن أكثر من 150 ألف شخص شاركوا في هذه الفعالية.

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وجاء المواطنون من جميع أنحاء الجمهورية إلى العاصمة الإقليمية، وساروا من ساحة مينوتكا إلى الساحة المركزية في غروزني. وحملوا في أيديهم ملصقات ولافتات تطالب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية. وبسبب التدفق الكبير للناس، تم إغلاق بعض الشوارع في العاصمة الشيشانية، حسبما أفاد مراسل تاس من مكان الحدث.

وفي ذروة الفعالية، التي قادها أبناء رئيس الشيشان رمضان قديروف الأكبر سنا، تمت إقامة حفلة موسيقية وألقى بعض السياسيين ورجال الدين كلمات بهذه المناسبة.

وقال الوزير الإقليمي للسياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام أحمد دوداييف في كلمته: "لقد اجتمعنا هنا بدعوة من خديجة قديروفا الموقرة. اليوم، يشارك هنا سكان جميع المراكز السكنية جمهورية الشيشان تقريبا، وجميع المدن والمناطق، وممثلي جميع الأنواع والطوائف، وجميع الأديان والقوميات. إن مسيرتنا هذه تعكس أننا فريق واحد متحد لأول رئيس لجمهورية الشيشان، بطل روسيا أحمد قديروف".

بقرار من مجلس الاتحاد، ستجري الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس 2024. وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن التصويت سيستمر أيام 15 و16 و17 مارس. وبالتالي ستكون هذه أول انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام في روسيا.

المصدر: تاس