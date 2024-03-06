أكثر من 200 برلماني أجنبي أكدوا مشاركتهم في مراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية

أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن أكثر من 200 برلماني أجنبي دعتهم الجمعية الفيدرالية الروسية، أكدوا مشاركتهم في مراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال كوساتشوف: "أكد أكثر من 200 برلماني مشاركتهم في مراقبة سير الانتخابات الرئاسية الروسية، يمثلون 5 منظمات برلمانية دولية، و28 برلمانا و35 دولة".

وستجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى 3 أيام من 15 إلى 17 مارس المقبل بناء على طلب من المواطنين، كما سيتاح التصويت عن بعد عبر موقع الحكومة الإلكتروني، بما يتيح أكبر فرصة للتصويت.

وسيتم التصويت خارج البلاد في 288 مركزا انتخابيا في 144 دولة.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في ديسمبر الماضي نيّته الترشح لولاية جديدة.

المصدر: تاس