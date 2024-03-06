بوتين: روسيا لم تنضم لمجموعة السبع لأن الغرب لا يكترث لمصالح الدول الأخرى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أن الغرب لا يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى بما في ذلك روسيا التي أدركت ذلك وامتنعت عن الانضمام لمجموعة السبع.

وقال بوتين خلال مناقشة حول تعزيز تأثير "بريكس" في مهرجان الشباب العالمي: "حتى الآن، الجميع يحاولون الانضمام إلى الغرب. وروسيا أيضا أرادت ذات مرة الانضمام إلى مجموعة السبع، ثم أدركنا أن هذا لم يكن منطقيا، لأنه لم يأخذ أحد مصالحنا هناك بعين الاعتبار. هذه هي المشكلة"، مضيفا "هذا خطأ شركائنا الغربيين".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى مكامن القوة الاقتصادية لمجموعة "بريكس"، لافتا إلى أن الناتج الإجمالي لدول المجموعة سيتجاوز اقتصادات مجموعة السبع.

وشهدت "بريكس" في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار G7 البالغة 30%.

المصدر: RT