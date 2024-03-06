بيسكوف يحدد المعايير اللازمة لإجراء مقابلة مع بوتين

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المعايير الواجب توفرها لإجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي النشر عالميا على أوسع نطاق والاستعداد لتقبل الرأي الآخر.

في موقع مهرجان الشباب العالمي، سأل الصحفيون ممثل الكرملين عن المعايير الواجب توفرها لكي يتمكن ممثلو وسائل الإعلام المهتمين من إجراء مقابلة مع الرئيس بوتين.

إقرأ المزيد

وأوضح بيسكوف، أن من المهم بالنسبة لنا، عند إجراء مقابلة مع الرئيس بوتين، أن تصل لأوسع نطاق ممكن من الجماهير حول العالم. ومن المهم جدا بالنسبة لنا أيضا أن يكون الشخص الذي يجري المقابلة مستعدا لسماع ونقل وجهات النظر المغايرة، بحيث لا يقتصر على بث الآراء والمواقف التي تتبناها حكومة بلاده. هذا هو الشيء الرئيسي بالنسبة لنا".

يقام مهرجان الشباب العالمي خلال الفترة 1 ــــ 7 مارس في إقليم سيريوس الفيدرالي.

المصدر: ريا نوفوستي