 
مباشر
عاجل
مصر تعلن توقيع اتفاقات حزم تمويلية بـ20 مليار دولار مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي

بيسكوف يحدد المعايير اللازمة لإجراء مقابلة مع بوتين

أخبار روسيا

بيسكوف يحدد المعايير اللازمة لإجراء مقابلة مع بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3zi

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المعايير الواجب توفرها لإجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي النشر عالميا على أوسع نطاق والاستعداد لتقبل الرأي الآخر.

في موقع مهرجان الشباب العالمي، سأل الصحفيون ممثل الكرملين عن المعايير الواجب توفرها لكي يتمكن ممثلو وسائل الإعلام المهتمين من إجراء مقابلة مع الرئيس بوتين.

إقرأ المزيد
بوتين: المشاركون في
بوتين: المشاركون في "مهرجان الشباب العالمي" سيعودون إلى وطنهم مفعمين بحب روسيا

وأوضح بيسكوف، أن من المهم بالنسبة لنا، عند إجراء مقابلة مع الرئيس بوتين، أن تصل لأوسع نطاق ممكن من الجماهير حول العالم. ومن المهم جدا بالنسبة لنا أيضا أن يكون الشخص الذي يجري المقابلة مستعدا لسماع ونقل وجهات النظر المغايرة، بحيث لا يقتصر على بث الآراء والمواقف التي تتبناها حكومة بلاده. هذا هو الشيء الرئيسي بالنسبة لنا".

يقام مهرجان الشباب العالمي خلال الفترة 1 ــــ 7 مارس في إقليم سيريوس الفيدرالي.

المصدر: ريا نوفوستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا