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القضاء في الشيشان يصدر حكمه على حارق القرآن

أخبار روسيا

القضاء في الشيشان يصدر حكمه على حارق القرآن
Sputnik Kirill Braga
المواطن الروسي المدان بحرق القرآن نيكيتا جورافيل (صورة أرشيفية)
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حكمت محكمة منطقة فيسياتوفسكي بالعاصمة الشيشانية غروزني على المدان بحرق القرآن بجانب مسجد في فولغوغراد نيكيتا جورافيل بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف السنة في سجن عام.

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أفاد بذلك مراسل وكالة "تاس" من قاعة المحكمة، حيث أعلن القاضي رسلان داندايف حكم المحكمة: "بإضافة الأحكام الجزئية للعقوبة، حكمت المحكمة بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وستة أشهر في سجن يتبع النظام العام"، وهو ما طالب به المدعي العام.

وقد اعتقل جورافيل في مايو 2023 في فولغوغراد بسبب حرقه القرآن أمام مسجد في المدينة، وفقا للجنة التحقيق الروسية، حيث اعترف المشتبه به بأنه فعل ذلك مقابل المال بناء على تعليمات خاصة من الأجهزة الخاصة الأوكرانية. وقد تم تحويل القضية إلى المحققين في جمهورية الشيشان، ونقل إلى هناك. وخلال التحقيق اعترف جورافيل بجريمته في حرق القرآن، إلا أنه لم يعترف بارتكابه الشغب.

المصدر: تاس

 

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