المدعي العام الشيشاني يطلب السجن 3 سنوات ونصف لحارق القرآن

طلبت النيابة العامة الحكم على نيكيتا جورافيل الذي أحرق القرآن بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات ونصف وفقا لما أفاد به مراسل وكالة "نوفوستي" من محكمة منطقة فيسياتوفسكي بمدينة غروزني.

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وقالت المدعية العامة ميلانا بايتيفا: "بناء على ما ورد أعلاه أطالب بإدانة نيكيتا جورافيل ومن خلال إضافة الأحكام جزئيا، فرض عقوبة السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر في سجن عام".

ويواجه جورافيل أحكاما بموجب الفقرة 2 من المادة 213 للقانون الجنائي الروسي (الشغب)، والفقرة 2 من المادة 148 للقانون الجنائي الروسي (إهانة مشاعر المؤمنين).

وقد اعتقل جورافيل في مايو 2023 في فولغوغراد بسبب حرقه القرآن أمام مسجد في المدينة، وفقا للجنة التحقيق الروسية، حيث اعترف المشتبه به بأنه فعل ذلك مقابل المال بناء على تعليمات خاصة من الأجهزة الخاصة الأوكرانية. وقد تم تحويل القضية إلى المحققين في جمهورية الشيشان، ونقل إلى هناك. وخلال التحقيق اعترف جورافيل بجريمته في حرق القرآن، إلا أنه لم يعترف بارتكابه الشغب.

المصدر: نوفوستي