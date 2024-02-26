بيسكوف: بوتين يتلقى المعلومات عن الأوضاع في الجبهة فورا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى المعلومات عن الأوضاع الخاصة بالعملية العسكرية في أوكرانيا بشكل فوري.

وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الاثنين: "يتم إطلاع الرئيس على الأوضاع في الجبهة بشكل فوري. ومن الطبيعي أن كل شيء يصل فورا إلى الرئيس الذي يعتبر القائد الأعلى (للقوات المسلحة الروسية)".

وردا على سؤال ما إذا ستؤثر النجاحات الأخيرة للقوات الروسية على مواعيد إتمام العملية العسكرية في أوكرانيا، قال بيسكوف: "لا ينبغي استباق الأحداث الآن، ويجري هناك عمل متواصل، وهو حثيث ويومي. ونتمنى النجاح لعسكريينا البواسل".

المصدر: وكالات