استطلاع يظهر نسبة الروس الذين يعتبرون العملية العسكرية الخاصة ناجحة

أظهر استطلاع للرأي العام، أجراه مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا "فتسيوم"، أن أكثر من نصف الروس يعتقدون أن العملية العسكرية الخاصة تسير بشكل جيد.

وردا على سؤال، هل كانت العملية العسكرية للقوات الروسية ناجحة أم غير ناجحة، أجاب 65% بأنها ناجحة على الأغلب، و15% غير ناجحة على الأغلب، ووجد 20% صعوبة في الإجابة.

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ووفقا للاستطلاع، يحظى قرار شن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بتأييد 68% من الروس، بينما يعارضه 19%، ويجد 13% صعوبة في الإجابة عليه.

ويعتقد 43% من الذين تم استطلاع آرائهم، أن الهدف الرئيسي من القيام بهذا العمل العسكري، كان حماية روسيا ونزع سلاح أوكرانيا ومنع نشر قواعد عسكرية لحلف شمال الأطلسي على أراضيها.

وأفاد 20% أن روسيا تريد حماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وقال 15٪ - إن روسيا تسعى في المقام الأول إلى تغيير المسار السياسي لأوكرانيا وتطهيرها من النازيين ويعتقد 6٪ أن الهدف هو ضم أوكرانيا إلى روسيا.

وتدل نتائج الاستطلاع على أن 72% من المشاركين يؤيدون الرأي القائل بأن كل روسي يجب أن يقدم مساهمة مناسبة لكي يتم إنجاز العملية العسكرية بنجاح، في حين أن 19% لا يوافقون على ذلك، وقال 9% إنهم لم يقرروا بعد.

ويؤكد 64٪ من المشاركين، أنه يجب العيش الآن وفقا لمبدأ "كل شيء للجبهة وكل شيء من أجل النصر"، ولكن 28٪ لا يتفقون مع هذا القول، ووجد 8٪ صعوبة في الإجابة.

تم إجراء المسح بالهاتف في 19 فبراير 2024، وشارك فيه 1600 شخص فوق سن 18 عاما.

المصدر: نوفوستي