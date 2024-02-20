بوتين: يجب على دوائر الهجرة في البلاد التركيز على استقطاب المتخصصين من ذوي الكفاءات العالية

أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكرة تسهيل انتقال الأجانب إلى روسيا الذين يشتركون في القيم الثقافية معها، مؤكدا ضرورة توجيه دوائر الهجرة نحو استقطاب الأشخاص ذوي الكفاءات العالية.

وقال بوتين خلال منتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية "أفكار قوية للزمن الجديد": "إنها فكرة جيدة التركيز على القيم الأخلاقية التقليدية عند الترحيب بالأشخاص الذين يرغبون في العيش هنا، ولكن كيف تحدد القيم الحقيقية التي يحملها الشخص؟".

إقرأ المزيد

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الكثير من الناس في أوروبا يلتزمون بالقيم التقليدية، كما هو الحال في روسيا.

وأضاف الرئيس: "ما الذي نحتاجه..نحن بحاجة إلى متخصصين ذوي مؤهلات عالية، وهنا نحتاج بالتأكيد إلى توجيه دوائر الهجرة لدينا بطريقة تجعل الأشخاص ذوي المستوى العالي من الذكاء والمؤهلات يأتون إلينا للإقامة الدائمة أو العمل أو العيش".

وأكد بوتين أنه يجب على العمال المهاجرين القادمين إلى روسيا أن يتعلموا اللغة الروسية وأن يتبعوا التقاليد المحلية.

وقال الرئيس: "نحن بحاجة إلى العمل مع الأشخاص الذين يريدون العمل.. نحن بحاجة إلى التأكد من أن هؤلاء الأشخاص، يلتزمون بقوانيننا وتقاليدنا، وحتى على المستوى الإقليمي، (الالتزام) بتقاليد المناطق التي يأتي إليها الناس، وتعلم اللغة..يوجد عمل ضخم هنا".

المصدر: "نوفوستي"