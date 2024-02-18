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إنقاذ 82 صيادا من طوف جليدي انجرف بهم بعيدا عن الشاطئ شرقي روسيا (فيديو)

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إنقاذ 82 صيادا من طوف جليدي انجرف بهم بعيدا عن الشاطئ شرقي روسيا (فيديو)
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إنقاذ 82 صياد سمك من طوف جليدي انجرف بهم في بحر أوخوتسك قرب جزيرة ساخالين في الشرق الأقصى الروسي.

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وكتبت الوزارة في صفحتها على "تلغرام" أن الجليد انجرف عن الشاطئ إلى مسافة كيلومتر واحد، وأنه تم إنقاذ الصيادين بزوارق خاصة قادرة على الطوفان فوق الجليد والماء، كما تم استدعاء مروحية "مي-8" تابعة للوزارة.

وأضافت أن 14 فردا و8 زوارق وآلية شاركوا في إنقاذ الصيادين.

المصدر: نوفوستي

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