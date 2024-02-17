استطلاع: أكثر من 80% من الروس سيشاركون في الانتخابات الرئاسية
أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الروس سيشاركون بالتأكيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن 13% منهم يرجحون المشاركة في حين أكد 7% أنهم لن يشاركوا.
أظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز استطلاع الرأي العام FOM أن ثمانية من أصل عشرة (79%) أجابوا بشكل صحيح على السؤال المتعلق بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية، في حين أخطأ الموعد 4% منهم.
ومن بين أولئك الذين ينوون المشاركة في الانتخابات، قال 81% إنهم سيصوتون لفلاديمير بوتين، و3% لكل من ليونيد سلوتسكي ونيكولاي خاريتونوف، و2% لفلاديسلاف دافانكوف.
تم إجراء الاستطلاع الأسبوعي لعموم روسيا في الفترة من 9 إلى 11 فبراير بمشاركة 1.5 ألف شخص من 104 مناطق مدنية وريفية في 53 كيانا إداريا في روسيا الاتحادية.
الخطأ الإحصائي لا يتجاوز 3.6%.
المصدر: ريا نوفوستي