بوتين: وحدة المواطنين تبعث على الدهشة وتحمل بشائر النصر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مساهمة المواطنين الروس بنشاط في جمع الأموال والتجهيزات ومساعدة الجنود على الجبهة تدلل على وحدة المجتمع، وتبشر بالنصر الأكيد.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في النصر خلال منتدى "كل شيء من أجل النصر!"، الذي عقد في مدينة تولا.

وقال بوتين خلال جلسة الحوار: سمعت بأن مبلغ 11 مليار روبل جمعته الجبهة الشعبية في منطقة إيركوتسك خلال عام ونصف.. الأمر لا يتعلق بالمبلغ بقدر ما هو مهم أن ترى الناس يذهبون ويقدمون ما باستطاعتهم حتى ولو القليل، لدعم رجالنا الذين يخاطرون بحياتهم.

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وشدد الرئيس على أن هذا دليل على وحدة المجتمع الروسي، ووحدة روسيا، البلد المتعدد الجنسيات والطوائف واللغات.. هذا الاهتمام المشترك بمستقبل البلاد، هذا المشهد الصادم يبعث على الدهشة. وأضاف: هناك شيء ذو مغزى في هذا كله، وهو أنه يضمن بوثوق تام انتصار روسيا.

وأشار بوتين إلى أن قرار زيادة الدعم للمقاتلين جاء استجابة لرغبات الجنود أنفسهم المتواجدين على الجبهة. وأضاف: هذه استجابة طبيعية لاحتياجات الأشخاص الذين يقاتلون من أجلنا.

المصدر: تاس