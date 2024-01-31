"رخيصة ومؤثرة وفعالة".. بوتين يوضح سبب تفضيل استخدام المسيرات في العمليات العسكرية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام الطائرات المسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأنه "فعال".

وقال بوتين خلال اجتماع مع مندوبي الانتخابات عقده الأربعاء: "إنها رخيصة ومؤثرة وفعالة للغاية. حسنا، وفي المجالات الأخرى أيضا تعد وسيلة مهمة للأنشطة المختلفة".

واستخدمت موسكو وكييف الطائرات المسيرة على نطاق واسع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، ويعمل الجانبان على زيادة الإنتاج العسكري بشكل كبير مع استمرار الحرب.

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ويكتسب هذا السلاح أهمية كبيرة بسبب اتساع نطاق استخداماته التي لا تقتصر على الهجوم، بل تتعداه للقيام بمهمات الاستطلاع وتوجيه القذائف المدفعية من خلال تحديد إحداثيات الأهداف العسكرية وحتى يمكن استخدامها في كشف الألغام.

في وقت سابق من الشهر الحالي أعلن أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أن روسيا تعتزم إنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2030.

المصدر: ريا نوفوستي