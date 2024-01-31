الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.

وأفادت الوزارة على قناة تلغرام بأنه "في الحادي والثلاثين من يناير 2024، في حوالي الساعة 15.00، تم إحباط هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

وأضاف البيان: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، من تدمير الطائرة الأوكرانية المسيرة فوق أراضي بيلغورود".

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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان سابق إلى أن وسائل الدفاع اعترضت الليلة الماضية 21 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 11 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و5 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و3 فوق بريانسك وواحدة في أجواء كالوغا ومثلها فوق مقاطعة تولا.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: ريا نوفوستي