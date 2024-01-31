زاخاروفا عن استقالة زالوجني: نظام كييف ينازع ويتحلل بينما ينتظر وصول البقشيش

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوضع المتعلق بالاستقالة المحتملة لفاليري زالوجني من منصبه كقائد أعلى للقوات الأوكرانية يكشف أن حكومة كييف تنازع وتعاني سكرات الموت.

وقالت زاخاروفا لـ"راديو سبوتنيك": "هذا واضح بالنسبة لي: إنها منازعة الموت. هذا تفسخ كامل، وتحلل نهائي للدولة - لكل من أدوات السيطرة ونظام الإدارة بأكمله".

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وأضافت المتحدثة الرسمية للخارجية: "من حيث المبدأ، فهذا كله أصبح غير موجود، كل شيء هناك يتم الإبقاء عليه فقط حول المعلف، التي يدور حولها هذا القطيع بأكمله، ويتحرك <...> فوق هذه الكومة، حيث يتم تسليم البقشيش بشكل دوري. هذا هو كل ما تبقى من البيروقراطية الأوكرانية".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه في وقت سابق كان فلاديمير زيلينسكي قد تخلص بالفعل من فريقه الذي وصل إلى السلطة معه.

ولفتت إلى "أنهم يدمرون بعضهم البعض بصورة ذاتية، وفي هذا الأمر سوف يصلون إلى نهايتهم".

يشار إلى أن صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن فلاديمير زيلينسكي التقى في 29 يناير الجاري مع زالوجني وعرض عليه فقط منصب مستشار للسلطات الأوكرانية وذلك بعد استقالته من منصبه كقائد عام للقوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي