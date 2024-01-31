شويغو يتفقد مصنعا لإنتاج مدافع ذاتية الحركة في يكاترينبورغ

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء، ضرورة زيادة إنتاج وإصلاح أنظمة المدفعية ذاتية الحركة، وذلك أثناء تفقده مصنعا لإنتاج هذه الأنظمة في مدينة يكاترينبورغ وسط البلاد.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن شويغو تفقد في مصنع أورال لهندسة النقل سير تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية لإنتاج وإصلاح أنظمة المدفعية ذاتية الحركة من أطرزة 2إس19 "مستا-إس"، و2إس3 "أكاتسيا" و2إس4 "تولبان" و2إس5 "غياتسينت"‘ إضافة 2إس35 "كواليتسيا-إس في".

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وحسب البيان، فقد أشار شويغو أثناء جولته التفقدية في المصنع، إلى أن خطة زيادة إنتاج المدفعية ذاتية الحركة هي توجيه رئاسي، وتنفيذه مرتبط بشكل وثيق بالعمل القتالي.

وأفاد المدير العام لشركة "أورال ترانسماش" (أورال لهندسة النقل) أوليغ يميليانوف: بأن حجم إنتاج أنظمة المدفعية ذاتية الحركة ازداد ستة أضعاف مقارنة بعام 2022، وأن الدفعة الأولى من أحدث نظام مدفعية ذاتية الحركة وهي 2إس35 "كواليتسيا-إس في"، تمر بالمرحلة النهائية من الإنتاج.

وأكد شويغو أنه هناك طلبا كبيرا على الأنواع الجديدة من الأسلحة ذاتية الحركة، وأنه من الضروري تسريع الاختبارات وبدء الإنتاج التسلسلي في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن وزارة الدفاع ستوقع عقدا طويل الأمد للحصول على أنظمة "كواليتسيا-إس في".

وأشار وزير الدفاع الروسي أيضا إلى أن فرق متخصصين من المصانع والشركات المنتجة للذخيرة تجري اختبارات ليس في ميادين التدريب فحسب بل وفي منطقة العمليات العسكرية الخاصة أيضا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية