قال نايل موخيتوف مساعد أمين مجلس الأمن الروسي، في مقابلة مع مراسل وكالة تاس، إن دول الغرب ترغب في استعباد روسيا، لكنها تبقى عاجزة عن ذلك.

وأضاف موخيتوف: "في عام 1941، أوعز هتلر لقواته النازية بمحو لينينغراد من على وجه الأرض. لكن المدينة صمدت بفضل شجاعة وتفاني سكانها والعسكريين السوفييت. ولكن رغم ذلك لم يفهم العالم الغربي بعد أنه لا يستطيع كسر روح وإرادة شعبنا واستعباد روسيا".

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وأعرب مساعد أمين مجلس الأمن الروسي، عن اعتقاده بأن واجب الروس المقدس هو حماية القيم التقليدية وتثقيف جيل الشباب "باستخدام أمثلة انتصارات السلاح الروسي".

وشدد موخيتوف على أنه "من المهم منع محاولات إعادة كتابة التاريخ، وضرورة مكافحة الضغوط السياسية والاقتصادية على روسيا".

فرضت الجيوش النازية الحصار على مدينة لينيغراد الروسية، في الفترة من 8 سبتمبر 1941 وإلى 27 يناير 1944، وعاش سكان المدينة فظائع الجوع والصقيع والقصف الألماني الذي فشل في كسر صمودهم الذي استمر حتى فك الجيش الأحمر الحصار عن المدينة وأباد قوات هتلر وحلفائه.

وبسبب الحصار الشديد الذي دام 900 يوم وليلة تقريبا، وبسبب القصف المستمر والجوع، مات مئات الآلاف من المدنيين في تلك المدينة.

المصدر: تاس