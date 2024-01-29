شويغو يتفقد سير تحديث مراكز تجارب في معاهد بحوث تابعة لوزارة الدفاع (فيديو)

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن الوزير سيرغي شويغو تفقد التقدم المحرز في تحديث مراكز التجارب لمعاهد البحوث التابعة لوزارة الدفاع في ضواحي موسكو.

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وذكر بيان للدفاع الروسية أن عدد اختبارات الأنواع الجديدة من الأسلحة ازداد أضعافا بعد تحديث القاعدة التجريبية لمعهد البحوث المركزي الثاني عشر، مضيفا أن هذا المعهد سيجعل ظروف اختبار الأسلحة أقرب ما يمكن إلى تجارب التفجيرات الميدانية وسينجز هذه الاختبارات في وقت أقل.

وأشار البيان إلى أن تشييد مبان جديدة للمختبرات في معهد البحوث المركزي الثامن والأربعين سيؤدي إلى إنشاء مجموعة بحثية متكاملة لصالح الدفاع البيولوجي.

وأوضح البيان أن هذه المجموعة "ستمكن من تحديد التهديدات البيولوجية بسرعة، وتطوير وتصنيع وسائل الإشارة والوقاية، بما فيها مستحضرات اللقاحات مع اختبار فعاليتها، والمشاركة في التحقيقات الدولية في الاستخدام المحتمل للمواد البيولوجية".

المصدر: وكالات