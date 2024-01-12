شويغو يتفقد عمل مؤسسة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية" (فيديو)

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بأنه الوزير سيرغي شويغو تفقد سير تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية في مؤسسة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية" في مقاطعة موسكو.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن شويغو "تفقد ورش الإنتاج التابعة للمؤسسة والعملية التكنولوجية لتجميع الأسلحة عالية الدقة".

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وحسب البيان، فقد أبلغ المدير العام للمؤسسة بوريس أوبنوسوف، وزير الدفاع بأن المؤسسة قد نفذت طلبية الدولة الدفاعية للعام 2023 بشكل كامل، وأنها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، زادت حجم إنتاج الأسلحة عالية الدقة بمقدار 5 مرات لبعض فئات المنتجات الأكثر طلبا.

في أعقاب زيارته التفقدية، عقد شويغو اجتماعا مع إدارة الشركات وهيئات القيادة العسكرية المعنية، حيث طالب بالتركيز ليس على زيادة إنتاج الذخائر الموجهة بدقة فحسب، بل وعلى عملية التحديث أيضا، أي تحويل أنواع معينة من الذخيرة من فئة الذخيرة التقليدية، التي يمتلك الجيش كميات كافية منها، إلى فئة الذخيرة عالية الدقة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية