شويغو يكشف حجم زيادة الإمدادات من الأسلحة الصاروخية والمدفعية للجيش الروسي

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن إمدادات الأنواع الرئيسية من الأسلحة الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية ازدادت بنحو خمسة أضعاف في العام الحالي.

وقال شويغو خلال اجتماع مجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "تهدف المهام الرئيسية هذا العام إلى تجهيز مجموعات القوات بسرعة بالأسلحة والمعدات والذخيرة والممتلكات".

وتايع أنه مقارنة مع بداية العام الماضي، ارتفع حجم الإمدادات للقوات من الأنواع الرئيسية للأسلحة الصاروخية والمدفعية بمقدار 4.9 مرات، والأسلحة المدرعة بأكثر من 3 مرات، والطائرات بدون طيار 16 مرة".

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وبحسب الوزير، فقد زاد حجم الأمدادات من وسائل الإصابة بمقدار 12 مرة، منها الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة 5 مرات.

وأشار شويغو إلى أن الأسلحة الصاروخية الحديثة أثبتت فعاليتها العالية خلال العمليات العسكرية الخاصة، وذكر أنه تم تنفيذ أكثر من 270 ضربة صاروخية وأصيب أكثر من 330 موقعا للعدو، مضيفا أن هذا العام ازدادت إمدادات الصواريخ لصالح المجموعة العسكرية أكثر من ثلاثة أضعاف.

ووصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الحفاظ على جميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة استعداد دائم بأنه مهمة بالغة الأهمية.

يذكر أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية هي المكون الرئيسي للترسانة النووية في البلاد، وتضم قوات الصواريخ الاستراتيجية والقوات النووية الاستراتيجية البحرية، وهي جزء من البحرية الروسية، والقوات النووية الاستراتيجية للطيران، كجزء من قوات الفضائية الجوية الروسية.

المصدر: وكالات