بمشاركة دولية واسعة.. روسيا تستضيف مهرجان الشباب العالمي 2024

تستضيف روسيا في مارس المقبل مهرجان الشباب العالمي 2024، والذي سيشارك فيه أكثر من 20 ألف شاب وشابة من مختلف دول العالم.

وقالت الخدمة الصحفية للمهرجان:"تم الانتهاء من تشكيل اللجان التحضيرية الوطنية للمهرجان في عدة دول، وهي 95 لجنة".

والبلدان التي تم إنشاء اللجان التحضيرية فيها هي: أبخازيا، النمسا، أذربيجان، الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، بنغلاديش، البحرين، بيلاروسيا، بنين، بلغاريا، بوليفيا، البرازيل، بوروندي، المجر، فنزويلا، الجابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، ألمانيا، هندوراس، جورجيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، كوبا، جمهورية الدومينيكان، مصر، إسرائيل، الهند، إندونيسيا، العراق، إيران، إسبانيا، الأردن، إيطاليا، اليمن، الكاميرون، قطر، كينيا، قبرص، الكونغو، كولومبيا، كوستاريكا، ساحل العاج، الكويت، قيرغيزستان، ليبيريا، لبنان، ليبيا، موريشيوس، موريتانيا، مقدونيا، ماليزيا، مالي، المكسيك، المغرب، منغوليا، مولدوفا، ناميبيا، نيبال، هولندا، الإمارات العربية المتحدة، عمان، باكستان، فلسطين، بنما، باراغواي، بيرو، البوسنة والهرسك، رواندا، السلفادور، السنغال، صربيا، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، طاجيكستان، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، أوزبكستان، أوروغواي، الفلبين، فرنسا، تشاد، الجبل الأسود، تشيلي، سويسرا، سريلانكا، الإكوادور، إثيوبيا، أوسيتيا الجنوبية.

وشملت مهام اللجان اختيار المشاركين والوفود المشاركة في المهرجان وتنظيم الترويج الإعلامي له، وكذلك التفاعل مع السلطات الحكومية والمنظمات الشبابية والعامة والجامعات ووسائل الإعلام التي تشارك مهرجان الشباب العالمي -2024 أهدافه وغاياته، وستصبح اللجان التحضيرية الوطنية بعد انتهاء المهرجان الأساس لتشكيل حركة شبابية نشطة مؤيدة لروسيا في البلدان المشاركة.

وحول هذا الحدث قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في نوفمبر الماضي:" في الأول من مارس 2024 سيفتتح مهرجان الشباب العالمي في روسيا. سيقام هذا الحدث المشرق في سوتشي على أراضي منطقة سيريوس، وسنرحب بالضيوف من جميع أنحاء كوكبنا هناك باعتبارهم ضيوفنا الأعزاء، لقد تلقينا أكثر من 250 ألف طلب للمشاركة بهذا الحدث من 183 دولة. يشير هذا المقياس المثير للإعجاب إلى أنه لا توجد قوة أعلى من الصداقة، وأن هناك اهتماما كبيرا بروسيا وبتاريخنا وتقاليدنا وقيمنا ووجهات نظرنا الحديثة حول المستقبل، والتي وحدت الشباب في مجموعة متنوعة من البلدان في جميع أنحاء العالم".

وكانت رئيسة هيئة "روس مولوديوج" (الشبيبة الروسية) للشباب كسينيا رازوفايفا قد صرحت في وقت سابق بأن 20 ألف شخص من 180 دولة بينها دول غير صديقة، سيشاركون في مهرجان الشباب العالمي، الذي سيعقد في روسيا عام 2024.

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تنظم فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 1و7 مارس القادم، ويشارك فيها 20 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، وسيكونون من الذين يسعون لتطوير ذاتهم في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة، ولأول مرة في تاريخ إقامة المهرجانات ستتاح الفرصة للمراهقين من سن 14 إلى 17 عاما المشاركة في الحدث، وسيكون بينهم 500 مشارك من روسيا و500 مشارك أجنبي.

وستضم الفعاليات مسابقات علمية وفكرية ترعاها الجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية، وحفلات موسيقية، وعدة نشاطات ترفيهية وتعليمية.

المصدر: RT