السيسي: أزمة الملاحة في البحر الأحمر أثرت على مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة ومصر تواجه واقعا خطيرا، مشيرا إلى أن بلاده تواصل دورها بشرف ونبل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

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وأضاف السيسي خلال الاحتفال الـ72 بذكرى عيد الشرطة أن الظروف الإقليمية والدولية تفرض على مصر تحديات كبيرة، موضحا أن الأوضاع في المنطقة صعبة و مضطربة.

وأوضح أن موضوع الملاحة في البحر الاحمر أثر على مصر، مضيفا أن الأوضاع على الحدود الجنوبية والشرقية والغرببة تؤثر على مصر.

وأشار السيسي إلى أن أي تحد يمكن مواجهته طالما نكون متحدين: "هناك محاولات لتأليب الرأي العام ضد الدولة في مصر".

وأضاف أن مصر ستواصل دائما الوقوف بجانب أشقائها في فلسطين، وستواصل دورها حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه.

ودخل التوتر في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الجاري، سفينة أمريكية هناك.

وفي 12 يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول أنه "ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

المصدر: RT