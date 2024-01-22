"أوميكس 2024" في أبو ظبي.. روسيا ستعرض درونات لإجلاء الجرحى والاستطلاع

أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير السلاح أنها ستعرض في معرض "أوميكس 2024" في أبو ظبي درونات برية وجوية متميزة، وستبحث إنتاجها في الإمارات ودول أخرى بالمنطقة.

وجاء في بيان الشركة: "ستبدأ الشركة الترويج لدروناتها التي تستخدم لنقل الذخيرة وإجلاء الجرحى، وروبوتات الاستطلاع".

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وأضاف: "ستقدم عروضا للطائرات المسيرة الروسية التي يتم الترويج لها في المعرض، كما ستعقد عددا من الاجتماعات للتعاون في هذا المجال مع ممثلي الإمارات ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط".

وقال المصدر: "سيتحدث ممثلو الشركة عن فرص التعاون في مجال إنتاج الطائرات المسيرة الروسية على أراضي الشركاء، والعمل المشترك على إنتاج نماذج واعدة بحكم الكفاءات الروسية في تطويرها واستخدامها القتالي".

تجدر الإشارة إلى أن معرض "أوميكس 2024" سيعقد في أبو ظبي خلال الفترة من 23 وإلى 25 يناير.

المصدر: روس أوبورون إكسبورت