الكرملين: ثقة المواطنين بالرئيس بوتين مستقرة والأرقام تؤكد ذلك بوضوح

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن ثقة الشعب بالرئيس فلاديمير بوتين مستقرة وأن استطلاعات الرأي تثبت ذلك بوضوح، حيث يلمس المواطنون نتائج عمله والتطور المستمر للبلاد بقيادته.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف: "مستوى الثقة بالرئيس بوتين ثابت ويزداد طيلة سنوات. ربما يشير ذلك في واقع الأمر إلى رضا الناس عن أدائه، بصرف النظر عما قد يطرأ من مشكلات لا مفر منها، إلا أن الناس يشعرون بنتائج عمله، واستمرار سير البلاد قدما على طريق التنمية".

وأشار بيسكوف إلى أنه بفضل العمل على مدار الساعة في كثير من الأحيان، أصبح من الممكن ضمان التطور التدريجي للبلاد.

وشدد بيسكوف على أن "الأرقام تتحدث عن نفسها ببلاغة، إلا أن الأرقام في هذه الحالة ليست الأمر الرئيسي، وإنما شعور الناس، وهو شعور شخصي يتجسد في هذا المستوى من الدعم".

المصدر: نوفوستي