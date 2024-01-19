نسبة المواطنين الواثقين ببوتين قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية الروسية

أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "الرأي العام" الروسية أن 79% من الروس يثقون ببوتين، و81% يقيّمون أنشطته على نحو إيجابي.

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وبحسب الدراسة، أعرب 79% من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما عبّر 21% عن رأي مخالف. وقد تم تقييم أنشطة بوتين في منصبه بشكل إيجابي من قبل 81 من المستطلعة آراؤهم، وقال 9% إنهم غير راضين عن عمله.

وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 12-14 يناير 2024، بين 1500 مشارك في 104 مدينة وقرية في 53 منطقة من مناطق روسيا، فيما لم يتجاوز الخطأ الإحصائي 3.6%.

ويأتي هذا الاستطلاع قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في 17 مارس المقبل.

المصدر: نوفوستي