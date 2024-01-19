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نسبة المواطنين الواثقين ببوتين قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية الروسية

أخبار روسيا

نسبة المواطنين الواثقين ببوتين قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية الروسية
Sputnik Sergei Karpukhin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "الرأي العام" الروسية أن 79% من الروس يثقون ببوتين، و81% يقيّمون أنشطته على نحو إيجابي.

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وبحسب الدراسة، أعرب 79% من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما عبّر 21% عن رأي مخالف. وقد تم تقييم أنشطة بوتين في منصبه بشكل إيجابي من قبل 81 من المستطلعة آراؤهم، وقال 9% إنهم غير راضين عن عمله.

وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 12-14 يناير 2024، بين 1500 مشارك في 104 مدينة وقرية في 53 منطقة من مناطق روسيا، فيما لم يتجاوز الخطأ الإحصائي 3.6%.

ويأتي هذا الاستطلاع قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في 17 مارس المقبل.

المصدر: نوفوستي

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