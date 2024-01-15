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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود

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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
Sputnik
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أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من بيلغورود، وبحسب البيانات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار.

وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "أسقطت منظومة الدفاع الجوي الروسية في منطقة بيلغورود مسيّرة عند اقترابها من المدينة، ووفقا للبيانات الأولية لم تقع إصابات".

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وأضاف غلادكوف: "وقعت أضرار في منزلين، كُسرت النوافذ، وتدمر السياج، وتضرر مبنى من الخارج".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
 
المصدر: RT

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