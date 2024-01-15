طائرة شحن روسية تتعرض لحادث أثناء الهبوط في ياكوتيا بشرق البلاد

انزلقت طائرة تابعة لشركة "بريد روسيا"، عن المدرج في مطار ميرني في ياكوتيا بشرق روسيا اليوم الاثنين، حسبما أفاد مكتب المدعي العام لشؤون النقل في شرق سيبيريا.

وقع الحادث صباح اليوم أثناء هبوط طائرة من طراز "تو-204" قادمة من مطار فنوكوفو بموسكو، حيث قطعت الطائرة حوالي 40 مترا في الثلج خارج المدرج قبل أن تتوقف.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية في بيان لها بأن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة ولم يصب أحد بأذى جراء الحادث.

وأوضحت الوكالة أنه أعيد فتح المطار أمام الرحلات الجوية بعد سحب الطائرة المنكوبة إلى مربض الطائرات.

وذكر البيان أنه تم تصنيف الحادث على أنه "حادث طيران خطير"، فيما قال مكتب المدعي العام إنه رفعت دعوى جنائية بشأن انتهاك قواعد سلامة المرور وتشغيل النقل الجوي.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام روسية