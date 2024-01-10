لجنة الانتخابات المركزية تنشر بيانات دخل مرشح الرئاسة الروسية خاريتونوف

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن دخل مرشح الرئاسة الروسي، نائب مجلس الدوما نيكولاي خاريتونوف، المدعوم من الحزب الشيوعي، بلغ أكثر من 36 مليون روبل، خلال الأعوام 2017 ـ 2022.

تشير البيانات التي نشرتها اللجنة على موقعها الإلكتروني بشأن دخل وممتلكات المرشح نيكولاي خاريتونوف، إلى حصوله خلال السنوات الست التي سبقت سنة إجراء الانتخابات، (من 2017 إلى 2022)، على ما يزيد عن 36 مليون روبل.

وتشير البيانات إلى أن مصادر الدخل توزعت على بنود مثل راتبه كنائب في مجلس الدوما، والودائع البنكية، والمعاشات التقاعدية، والمدفوعات الاجتماعية، واستحقاقات العجز المؤقت.

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ويمتلك خاريتونوف قطعتي أرض، إحداهما في منطقة نوفوسيبيرسك (1900 متر مربع)، حيث يمتلك ثلثها، وفي إقليم كراسنودار (1934 متر مربع)، ضمن ملكية مشتركة، ومبنى سكني في منطقة نوفوسيبيرسك (87.2 متر مربع)، حيث يمتلك حصة الثلث، وشقتين إحداهما في موسكو (102.4 متر مربع) وفي كراسنودار (98.1 متر مربع)، ومرآب في نوفوسيبيرسك (28 متر مربع) وسيارة UAZ أنتجت في عام 2000. بالإضافة إلى ستة حسابات مصرفية يبلغ مجموع موجوداتها حوالي ستة ملايين روبل.

وحدد مجلس الاتحاد تاريخ 17 مارس 2024 موعدا لإجراء الانتخابات. وقررت لجنة الانتخابات المركزية الروسية إجراء عملية التصويت خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس. وستكون هذه هي أول انتخابات رئاسية روسية تستمر لثلاثة أيام.

وتم تسجيل خاريتونوف من قبل لجنة الانتخابات المركزية كمرشح رئاسي في 9 يناير.

ويعد نشر المعلومات المتعلقة بالدخل والممتلكات خلال السنوات الست السابقة لسنة إجراء الانتخابات من متطلبات مشاركة المرشحين في الانتخابات الرئاسية الروسية.

المصدر: تاس