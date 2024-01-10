"الوحش" يفاجئ الصحفيين المرافقين لبوتين في تشوكوتكا (فيديو)

فوجئ الصحفيون الذين يرافقون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أثناء زيارته التفقدية لمنطقة شبه جزيرة تشوكوتكا، يوم 10 يناير، بعربة أطلق عليها اسم "خيشنيك" "الوحش".

وهي عبارة عن رباعية الدفع البرمائية السداسية العجلات، المحلية الصنع، والمخصصة للسير في الأراضي الوعرة، بما فيها الثلوج والمستنقعات.

وقد نقلت هذه العربات الرئيس بوتين والصحفيين المرافقين له من المطار إلى عاصمة المنطقة أنادير في ظل أجواء مناخية قطبية صعبة.

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ويذكر أن تشوكوتكا منطقة تقع في أقصى شمال شرق روسيا، وتحد منطقة ألاسكا الأمريكية عبر مضيق بيرنغ.

وجدير بالذكر أن "الوحش" هي العربة البرمائية المدولبة التي تتميز بضغط منخفض جدا في عجلاتها الكبيرة الحجم، الأمر الذي يشكل الحد الأدنى من الضغط (الأقل أضعافا عما هو عليه لدى العربات البرمائية العادية) على التربة في أثناء سيرها على الثلج، وفي المستنقعات.

وتزن العربة 4000 كلغ، طولها 7200 ملم، عرضها 2540 ملم، ارتفاعها 3300 ملم، سعة خزان الوقود 105 لترات، عدد العجلات 6.

المصدر: تاس