الخارجية الروسية: موسكو لا تخضع لأي إنذارات أو ابتزاز

قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردا على تصريحات مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا ميخائيل بودولياك، إن موسكو لا تخضع لأي إنذارات أو ابتزاز.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تلغرام: "يجب على أي شخص لا يزال يستمع إلى" إرهابيي البنوك" أن يدرك أن روسيا لا تخضع أبدا للإنذارات أو الابتزاز".

وفي وقت سابق، قال بودولياك:" إنه لن تكون هناك مفاوضات بين موسكو وكييف، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستعطي روسيا إنذارات نهائية وموسكو ستقبلها".

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويحقق مكاسب ميدانية على بعض المحاور، مكبدا العدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: RT