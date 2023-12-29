موسكو تعلن وجود رد في جعبتها على مصادرة الغرب لأصولها البالغة 300 مليار دولار

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن لدى موسكو قائمة بالأصول الأجنبية التي يمكنها مصادرتها لترد بذلك على أي خطوة من هذا النوع قد يقوم بها الجانب الغربي.

وردا على سؤال حول الرد الروسي على الاقتراح الأمريكي لدول مجموعة السبع G7 بمصادرة أصول روسية تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، قال بيسكوف: "بالطبع يوجد".

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وبحسب بيسكوف، قامت روسيا الاتحادية بتحليل مسبق للخطوات الانتقامية المحتملة ردا على مصادرة الأصول الروسية، مشيرا إلى أن موسكو ستفعل كل شيء انطلاقا من مصالحها.

وأضاف: "مع غياب القدرة الكاملة على التنبؤ بتلك الأطراف وميلهم نحو انتهاك القانون الدولي والأنظمة الأخرى، بما في ذلك قوانينهم الوطنية، ومع إدراك ميلهم أيضا إلى التدمير الذاتي، أعني تدمير النظام الاقتصادي الحديث، وتقويض الثقة في المسلّمات الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي وفي هذه العملة الاحتياطية الرئيسية، ومبدأ حرمة الممتلكات، قمنا بصورة مسبقة على بتحليل الخطوات الانتقامية المحتملة".

وأردف: "سنفعل كل شيء كي يتناسب مع مصالحنا وعلى أكمل وجه..".

وعبر بيسكوف عن اعتقاده بأن "النظرية القانونية" الأمريكية التي قد تسمح بمصادرة الأصول الروسية لا يمكن لها أن تكون قانونية، لأنها ستقوض الاقتصاد الدولي.

وقال: "لا يمكن لأي نظرية أن تكون قانونية، بل يمكن أن تكون فقط زائفة من الناحية القانونية، والأسوأ من ذلك أنها ستكون بمثابة ضربة قاصمة للمعايير الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الدولي. وهذا سيقوض الاقتصاد الدولي، وسيقوّض ثقة الدول الأخرى، سواء الولايات المتحدة، باعتبارها الضامن الاقتصادي الزائف، والاتحاد الأوروبي".

المصدر: تاس