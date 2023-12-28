الخارجية الروسية: عدد قليل من الروس ما زال في قطاع غزة

قال يوري غورلاتش مدير مركز الأزمات بالخارجية الروسية، إنه لا يزال يوجد في قطاع غزة عدد قليل من المواطنين الروس، وتحاول البعثات الخارجية الروسية تقديم المساعدة لهم بشكل منفرد.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، في مؤتمر صحفي: "بحسب المعلومات الواردة من بعثاتنا الخارجية، لا يزال هناك بعض المواطنين الروس في قطاع غزة. وهذا بالفعل عدد صغير [من الأشخاص]. إما أنهم لم يحصلوا على إذن من السلطات المختصة، أو أنهم رفضوا المغادرة طواعية لأنه لم يكن هناك تصريح بالخروج لأقاربهم. بعثاتنا الأجنبية تراقب الوضع عن كثب، ونحاول كلما أمكن تقديم المساعدة لهم على أساس منفرد".

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وشدد الدبلوماسي على أن الجانب الروسي، حصل على إذن بإجلاء نحو 1300 شخص من قطاع غزة عبر حاجز رفح.

وأوضح غورلاتش أنه خلال فترة الإخلاء بأكملها، غادر 1125 شخصا عبر معبر رفح الحدودي، ووصلوا إلى روسيا على متن طائرات تابعة لوزارة حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن "من بين هؤلاء، يوجد 644 شخصا من مواطني روسيا الاتحادية، و473 فلسطينيا من أفراد عائلات المواطنين الروس. كما تمكنا من إجلاء مواطني قرغيزستان وأوكرانيا والسويد والمغرب".

المصدر: تاس