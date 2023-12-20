لافروف: روسيا والمغرب يتفقان على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة مطلع العام المقبل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، توصل روسيا والمغرب إلى اتفاق لعقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني أوائل عام 2024.

وخلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال لافروف: "اتفقنا (مع الجانب المغربي) على تنظيم الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني مطلع العام المقبل".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه خلال المفاوضات مع نظيره المغربي، ناقش تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا على أعلى مستوى بين رئيس روسيا وملك المغرب.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مدينة مراكش المغربية للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي.

المصدر: تاس