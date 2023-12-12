أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن استبدال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني أو أي سياسي أوكراني لن يغير الوضع.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "استبدال زيلينسكي المحتمل بزالوجني أو أي مسؤول أوكراني آخر لن يغير الوضع، فهم جميعا دمى في أيدي أسيادهم في الغرب".

وأشارت إلى أنه لا ينبغي الخلط بين الجيش الأوكراني والدمى الأوكرانية التابعة لواشنطن.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يتبنون السياسة الوطنية ويعملون في مصلحة أوكرانيا كدولة وكشعب يمكن تصنيفهم حقا كعسكريين أوكرانيين، أما بالنسبة للمسؤولين التابعين لواشنطن فلا يمكن وصفهم بأي شيء سوى "الأبطال الدمى".

في وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أنه يتم النظر في بروكسل في قائمة المرشحين المحتملين لخلافة فلاديمير زيلينسكي من بين المسؤولين الأوكرانيين، وعلى رأسهم قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

المصدر: نوفوستي