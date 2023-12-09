تأخير وإلغاء أكثر من 20 رحلة جوية في مطارات موسكو

أفادت بيانات خدمة "جداول ياندكس" بتأجيل وإلغاء 22 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب البيانات تأخرت عن موعدها خمس رحلات في مطار فنوكوفو وألغيت سبع رحلات، وفي مطار دوموديدوفو تأخرت رحلة واحدة وألغيت خمس رحلات أخرى.

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وفي مطار شيريميتيفو تأخرت أربع رحلات جوية.

وأعلنت متحدثة الأرصاد الجوية في موسكو تاتيانا بوزدنياكوفا أنه من المتوقع تساقط ثلوج متوسطة في ظل درجات حرارة تصل إلى 15 تحت الصفر في العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: نوفوستي