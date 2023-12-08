 
مباشر

بيسكوف: الروس ملتفون حول رئيسهم وهم يريدون أن يقولوا ذلك للرئيس

أخبار روسيا

بيسكوف: الروس ملتفون حول رئيسهم وهم يريدون أن يقولوا ذلك للرئيس
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wkdo

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المواطنين الروس ملتفون حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهم لا يريدون أن يظلوا صامتين بشأن رغبتهم في دعمه.

وأضاف قائلا لقناة روسيا-1 التلفزيونية: "لقد التف المواطنون الروس حول رئيسهم، وهم لا يريدون التزام الصمت بشأن مشاعرهم، ورغبتهم في دعمه، فهم يتحدثون عنه، ويكتبون عنه".

وأضاف بيسكوف أن هذا أمر لم يكن موجودا خلال اللقاءات المباشرة السابقة التي تحدث خلالها الرئيس مع المواطنين.

وفي عام 2023، سيتم عقد لقاء مباشر ومؤتمر صحفي كبير للرئيس في 14 ديسمبر، حيث سيجيب رئيس الدولة على أسئلة الروس مباشرة في برنامج "حصيلة العام مع فلاديمير بوتين".

إقرأ المزيد
بوتين: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وروسيا لم تعد كما يزعم الغرب
بوتين: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وروسيا لم تعد كما يزعم الغرب "محطة وقود"

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا