بيسكوف: الروس ملتفون حول رئيسهم وهم يريدون أن يقولوا ذلك للرئيس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المواطنين الروس ملتفون حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهم لا يريدون أن يظلوا صامتين بشأن رغبتهم في دعمه.

وأضاف قائلا لقناة روسيا-1 التلفزيونية: "لقد التف المواطنون الروس حول رئيسهم، وهم لا يريدون التزام الصمت بشأن مشاعرهم، ورغبتهم في دعمه، فهم يتحدثون عنه، ويكتبون عنه".

وأضاف بيسكوف أن هذا أمر لم يكن موجودا خلال اللقاءات المباشرة السابقة التي تحدث خلالها الرئيس مع المواطنين.

وفي عام 2023، سيتم عقد لقاء مباشر ومؤتمر صحفي كبير للرئيس في 14 ديسمبر، حيث سيجيب رئيس الدولة على أسئلة الروس مباشرة في برنامج "حصيلة العام مع فلاديمير بوتين".

إقرأ المزيد

المصدر: تاس