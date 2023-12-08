روسيا.. تغريم "غوغل" بـ4 ملايين روبل بسبب نشر معلومات كاذبة عن العملية الخاصة

أقرت محكمة الصلح بموسكو تغريم شركة "غوغل" بـ4 ملايين روبل بسبب نشر مقاطع فيديو على موقع "يوتيوب" تتضمن معلومات دون التحقق من صحتها عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفرض قاضي المحكمة هذه الغرامة المالية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" عن محكمة الصلح رقم 422، التي اتخذت هذا القرار بعد انتشار الفيديوهات الكاذبة.

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وقالت المحكمة: "وجدت المحكمة أن شركة Google مذنبة بموجب المادة 19.7.10-4 من قانون الجرائم الإدارية في روسيا الاتحادية (عدم امتثال مالك شبكة التواصل الاجتماعي لتعليمات الهيئة التنفيذية الفيدرالية التي تمارس وظائف الرقابة والإشراف على وسائل الإعلام)، وتقرر فرض غرامة وقدرها 4 ملايين روبل على الشركة المخالفة".

وفي حالة سابقة من هذا النوع، أعلنت وكالات إعلام روسية، منتصف نوفمبر الماضي، أن محكمة في موسكو قررت فرض غرامة مالية على شركة غوغل، لمخالفة الأخيرة القوانين التي تتعلق بالإنترنت في البلاد.

وأشار موقع "إزفيستيا" الروسي إلى أن محكمة في موسكو قررت فرض غرامة بقيمة 15 مليون روبل على شركة غوغل، كون الشركة لم تمتثل للطلبات السابقة ورفضت تخزين بيانات المستخدمين الروس في مخدمات تقع على الأراضي الروسية.

المصدر: تاس + فيستي