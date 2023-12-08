مدفيديف: ترشح بوتين لولاية جديدة قرار منطقي وصائب

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن قرار الرئيس فلاديمير بوتين الترشح لولاية جديدة، قرار منطقي وصائب.

وقال مدفيديف ردا على سؤال صحفي حول إعلان بوتين الترشح: "لقد أوجز الرئيس كل شيء بتصريحه، ومع الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن، وما تمر به بلادنا حاليا فإن هذا القرار منطقي وصائب تماما. يجب أن يستمر في رئاسة البلاد".

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وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في حديث مع مجموعة من العسكريين خلال مراسم منحهم أوسمة البطولة في الكرملين اليوم الجمعة، نيّته الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية قد أعلنت الـ15 والـ16 والـ17 من مارس المقبل أياما للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا إنه تم اعتماد قرار التصويت خلال ثلاثة أيام، جاء نزولا عند مطالبات المواطنين لإتاحة وقت أطول للتصويت.

وجاء إعلان لجنة الانتخابات، غداة قرار مجلس الاتحاد الروسي تحديد الـ17 من مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.

المصدر: نوفوستي