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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لديها مشاكل عديدة في مجال حقوق الإنسان

أخبار روسيا

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لديها مشاكل عديدة في مجال حقوق الإنسان
Legion-Media
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أشارت وزارة الخارجية الروسية لوجود مشاكل عديدة في مجال حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وذلك بناء على استنتاجات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

نشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا عقب نظر اللجنة في التقرير الدوري الخامس للولايات المتحدة بشأن الوفاء بالتزاماتها بالحقوق المدنية والسياسية للفترة من 2015 إلى 2020.

وجاء في البيان: "إن استنتاجات وملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تظهر بوضوح وجود مشاكل عديدة في مجال حقوق الإنسان في بلد أعلن نفسه "نموذجاً للديمقراطية" و"رائداً في النضال من أجل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

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وقالت الوزارة "اللجنة مرة أخرى فضحت أسطورة عصمة سمعة الولايات المتحدة، مستخدمة أمثلة محددة، تؤكد وجود عيوب وتجاوزات في النظام التشريعي الأمريكي وممارسات تطبيق القانون، التي لا تستطيع توفير حماية فعالة لحقوق الإنسان والحريات".

المصدر: تاس

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