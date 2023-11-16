روسيا.. إصابة 8 أطفال في حادث لحافلة مدرسية في بريموريه

أفاد المكتب الصحفي لمديرية التحقيق في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي، بأنه تم فتح قضية جنائية للتحقيق في حادث مرور وقع مع حافلة مدرسية في منطقة ناديجدينسكي في هذا الإقليم.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "في صباح يوم 16 نوفمبر 2023، وقع حادث مرور عند الكلم الرابع من الطريق السريع الفيدرالي A-370 أوسوري، تعرضت له حافلة مدرسية تقل 14 طفلا والشخص المرافق لهم. وعلى أساس هذه الواقعة، تم فتح قضية جنائية وفقا للجزء رقم 1 من المادة رقم 238 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (تقديم الخدمات التي لا تلبي متطلبات السلامة والآمان)".

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وبشكل مبدئي ثبت للتحقيق، أن السائق فقد السيطرة على الباص وسقط في حفرة على جانب الطريق. وأجرى محققو لجنة التحقيق معاينة لمكان الحادث، ويجري حاليا استجواب الشهود، والتحقق من كافة ملابسات الحادث.

وبحسب وزارة الصحة الإقليمية، أصيب ثمانية أطفال في الحادث، تم نقل ستة منهم إلى مستشفى في فلاديفوستوك.

المصدر: تاس