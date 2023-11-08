بوتين: من الضروري إقامة مجال للسلام في أوراسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضرورة إقامة مجال موحد "للسلام والاستقرار والازدهار" في أوراسيا من أجل بناء نظام عالمي جديد "أكثر عدالة".

وقال بوتين في تصريح لصحيفة "كازاخستانسكايا برافدا"، نشر يوم الأربعاء، عشية زيارته لكازاخستان، إن "التوجه السائد في المرحلة المعاصرة من التنمية العالمية هو تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدالة، مبني على أولوية القانون الدولي".

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وأضاف بوتين أن "جزءا لا يتجزأ من هذه العملية تعتبر روسيا إقامة مجال موحد للسلام والاستقرار والازدهار في أوراسيا".

وأشار إلى أن رابطة الدول المستقلة لا تزال عنصرا هاما "للحفاظ على السلام والاستقرار في المجال الأوراسي الشاسع".

وأعاد إلى الأذهان أن روسيا ستترأس رابطة الدول المستقلة اعتبارا من 1 يناير عام 2024، مؤكدا أن "من أولوياتها تعميق التعاون الاقتصادي وتوسيع العلاقات الثقافية والإنسانية والاتصالات في مجال الأمن وحماية القانون ودمج عمليات التكامل الأوراسية".

المصدر: RT