رئيس لجنة الشؤون المدنية في روسيا يقترح دفن جثة لينين

اقترح رئيس لجنة الشؤون المدنية الروسية، أليكسي ميلنيكوف، دفن جثة فلاديمير لينين، المحنطة في الضريح الذي يرقد فيه منذ وفاته عام 1924.

وقال ميلنيكوف في منشور على "تلغرام": "في ذكرى ثورة أكتوبر، أرى أنه من المناسب طرح قضية ناقشتها أكثر من مرة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وبرلمانيون من مختلف الفصائل ونشطاء المجتمع. مع كل الاحترام الواجب لماضينا السوفييتي والناس الذين ينظرون باحترام إلى اليوم لفلاديمير لينين، أنا متأكد من أنه يجب دفن جثته عاجلا أم آجلا".

ويرى الناشط في مجال حقوق الإنسان أن لينين "من حقه أن يتوقف عرضه كمومياء وأن يجد السلام الأبدي".

وبحسب رئيس هيئة حقوق الإنسان، فإنه كإجماع شعبي، يمكن دفن جثمان قائد ثورة أكتوبر في الضريح نفسه، وإغلاقه جزئيا أو كليا أمام الزوار.

وأضاف أنه "بهذه الطريقة، سيتم وضع حد للنقاشات المتواصلة منذ سنوات طويلة في المجتمع، وسيتم الحفاظ على ذاكرة الماضي".

المصدر: RT