"أجواء ربيعية" في موسكو ليلة 30 أكتوبر

توافقت درجات الحرارة في موسكو الليلة الماضية مع مناخ شهر مايو، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ليلا.

أفاد يفغيني تيشكوفيتس، كبير المتخصصين في مركز "فوبوس" للأرصاد الجوية في قناته على "تليغرام" بأن درجة حرارة الجو في موسكو الليلة الماضية توافقت مع المعايير المناخية لشهر مايو وارتفعت إلى 7.8 درجة مئوية فوق الصفر.

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وقال الأخصائي:" نتيجة لهبوب تيارات هوائية دافئة من المحيط الأطلسي إلى المنطقة، لم تنخفض الليلة الماضية درجة الحرارة في محطة الأرصاد الجوية بمنطقة معرض "في دي إن خا" في العاصمة الروسية عن 7.8 درجة مئوية فوق الصفر. وتوافقت معدلات درجات الحرارة ليلا مع المعدل المناخي لشهر مايو."

كما أشار إلى أن خبراء الأرصاد الجوية في موسكو كانوا قد سجلوا ليلة 31 أكتوبر عام 1967 رقما قياسيا يعادل 10.7 درجة مئوية فوق الصفر. وكان الجو دافئا أيضا عام 1962 حين ارتفعت درجة الحرارة إلى 8.2 درجة مئوية فوق الصفر.

وأضاف تيشكوفيتس قائلا:"يتوقع أن تكون الليلة القادمة في موسكو دافئة أيضا بشكل غير طبيعي، حيث سترتفع درجة الحرارة إلى 6-8 درجات مئوية فوق الصفر.

المصدر: نوفوستي