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الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين جديدتين فوق مقاطعة كورسك

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين جديدتين فوق مقاطعة كورسك
Sputnik PAVEL LISITSYN
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين جديدتين فوق مقاطعة كورسك بغرب روسيا، مساء الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانين منفصلين لها، إنها "أحبطت محاولة تنفيذ عمل إرهابي بواسطة طائرة مسيرة" عند الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك عند الساعة 23:50.

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وأشارت إلى أن الطائرة المسيرة الأولى تم إسقاطها بالقرب من مدينة كورتشاتوف التي تقع فيها محطة كورسك الكهرذرية.

أما الهجوم الثاني، فلم تحدد وزارة الدفاع مكانه، مكتفية بذكر أنه كان في مقاطعة كورسك أيضا.

وقبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك عند الساعة 19:30 من مساء الخميس 26 أكتوبر.

المصدر: تاس

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