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الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك

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الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرة في محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي فوق مقاطعة كورسك مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان: "اليوم، في حوالي الساعة 19:30، تم كبح محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيَّرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي في أثناء الخدمة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة كورسك".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور.

كما أفاد حاكم مقاطعة بريانسك ألكنسدر بوغوماز، في وقت سابق، بتدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق منطقة بريانسك بالمقاطعة.

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المصدر: RT

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