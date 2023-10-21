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الجيش الروسي يتقدم على طول الجبهة

أخبار روسيا

الجيش الروسي يتقدم على طول الجبهة
Sputnik
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قال يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك، إن وحدات الجيش الروسي تتقدم في الأسابيع الأخيرة، بنجاح على طول خط المواجهة بأكمله، وتم تحقيق نجاح جدي في اتجاهين في آن واحد.

وأضاف المستشار في حديث لمراسل "نوفوستي": "على طول خط التماس القتالي بأكمله في الأسابيع الأخيرة، تقدمت قواتنا للأمام في عدة قطاعات من الجبهة. وهذا يتعلق بشكل خاص باتجاه كوبيانسك، حيث حققنا نجاحات حتى قبل ذلك، وكذلك يتعلق ذلك باتجاه أرتيوموفسك، حيث كان الوضع في غاية السخونة لفترة طويلة، والآن حققنا نجاحا جديا للغاية".

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وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمستشار، تم تحقيق تقدم كبير في قطاع دونيتسك من الجبهة.

وقال: "نحن بالفعل تقدمنا هناك إلى الأمام الآن. يتم تقدم قواتنا ​​على طول جميع قطاعات الجبهة حيث بدأت هذه القوات بالتحرك. الأمر لا يجري بالسرعة المطلوبة لحرصنا في المقام الأول، على أفرادنا ومعداتنا".

وشدد المستشار على أن تقدم القوات الروسية على هذا القطاع من الجبهة، يترافق بعمل نشيط من جانب المدفعية والطيران الحربي الروسي.

المصدر: نوفوستي

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