البطريرك كيريل يأسف لأن البشر لا يستطيعون العيش بدون حرب

أعرب راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، عن اعتقاده بأن البشرية وكما اتضح للأسف، لا تستطيع العيش بدون حرب، لكن المؤمنين يمكنهم ويجب عليهم تقليل الضرر الناجم عنها.

وأضاف البطريرك خلال لقائه المشاركين في مهرجان "الإيمان والكلمة" بكاتدرائية المسيح المخلص بموسكو: "للأسف، نضطر للقول إن البشرية تبدو غير قادرة على العيش بدون حرب - هذه هي طبيعة الإنسان الساقطة. لكن يمكننا ويجب علينا تقليل الضرر الإنساني الناجم عن الأعمال العسكرية إذا بدأت هذه الأعمال، خاصة عندما نتحدث عن الشعوب التي خرجت من جرن معمودية واحد يجمعه تاريخ مشترك - أعني شعبي روسيا وأوكرانيا".

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وتتمثل أهداف مهرجان "الإيمان والكلمة"، الذي يقام في مقاطعة موسكو للمرة العاشرة في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، في تعزيز تضامن الكنيسة والصحافة العلمانية، وتحديد أشكال جديدة للتعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والمجتمع الحديث المعاصر، والبحث عن طرق لتطوير النظام الإعلامي الأرثوذكسي.

ويقام المهرجان مرة كل عامين، ويدعى إليه ممثلو وسائل الإعلام الأرثوذكسية، وكذلك الوسط الإعلامي الكنسي في روسيا والدول القريبة المجاورة.

المصدر: نوفوستي